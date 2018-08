Kreispolizeibehörde Wesel / Moers -bei Wendemanöver schwer ...

Moers -bei Wendemanöver schwer verletzt-

Wesel - Am Donnerstag, 16.08.2018, gegen 13:30 Uhr befuhr eine 64-jährige Frau aus Duisburg mit ihrem Pkw in Moers die Kaldenhausener Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. In Höhe der Kreuzung Kaldenhausener Straße / Lärchenweg beabsichtigte sie, mit ihrem Pkw zu wenden. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Pkw eines 62-jährigen Mannes aus Duisburg. Durch den Zusammenstoß wurde die 64-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die eingesetzten Rettungskräfte der Feuerwehr konnten sie aus dem Fahrzeug befreien. Bei dem Unfall wurde die 64-Jährige schwer verletzt, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr. Der 62-jährige Mann blieb unverletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000,- Euro. Die Fahrbahn wurde für die Zeit der Bergungsmaßnahmen in beide Richtungen gesperrt.

