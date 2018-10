Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Brand eines Einfamilienhauses

Moers - Brand eines Einfamilienhauses

Wesel - Am Freitag, 26.10.2018, gegen 21.10 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle der Feuerwehr der Brand eines Einfamilienhauses in Moers, Schmiedegasse 6, gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte brannte das Einfamilienhaus bereits in voller Ausdehnung. Ein 55-jähriger Bewohner des Hauses und ein 39-jähriger Nachbar mussten mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus nach Moers verbracht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Das Einfamilienhaus brannte vollständig nieder. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro beziffert. Während des Einsatzes der Feuerwehr mussten mehrere Straßen für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Poststelle Telefon: 0281 / 107-1122 Fax: 0281 / 107-1130 E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw