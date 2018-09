Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Dachstuhlbrand in ...

Moers - Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus

Wesel - Am Donnerstag, 20.09.2018, gegen 16.00 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus auf der Neustraße zu einem Brand. Im Rahmen von Dacharbeiten entstand ein Schwelbrand in der Decke im Dachgeschoss. Während der Löscharbeiten wurden das betroffene Haus sowie das Nachbarhaus vorsorglich evakuiert und die Neustraße komplett gesperrt. Die Löscharbeiten dauern zur Zeit noch an. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf etwa 45000 Euro geschätzt.

