Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Diebe brachen LKW auf / ...

Moers - Diebe brachen LKW auf / Polizei sucht Zeugen

Moers - In der Zeit von Montag, 20.00 Uhr, bis Dienstag, 07.00 Uhr, schlugen Unbekannte an der Münchenstraße die Scheiben von sechs LKW ein. Zu der Beute der Diebe können noch keine Angaben gemacht werden.

In der Zeit von Sonntag, 16.00 Uhr, bis Dienstag, 08.00 Uhr, versuchten die Diebe allerdings ohne Erfolg, an der Münchenstraße in einen Pkw einzubrechen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

