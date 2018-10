Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Diebe stahlen Reifen / ...

Moers - Diebe stahlen Reifen / Polizei sucht Zeugen

Moers - In der Zeit von Samstag, 13.00 Uhr, bis Montag, 08.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Gelände eines Autohauses an der Rheinberger Straße und entwendeten an acht PKW die Reifen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

