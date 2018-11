Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Drei Schwerverletzte bei ...

Moers - Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Moers - Ein 78-jähriger Mann aus Moers befuhr mit seinem PKW am Sonntagmorgen gegen 09.30 Uhr die Kamper Straße in Fahrtrichtung Rheinberg. Zu selben Zeit beabsichtigte ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Kamp-Lintfort, von der Kamper Straße nach links in die Verbandsstraße abzubiegen und übersah den entgegenkommenden Moerser. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der 62-jährige und der 78-jährige PKW-Fahrer sowie seine 75-jährige Beifahrerin schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt wurden. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

