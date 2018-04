Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Einbrecher an der Homberger ...

Moers - Einbrecher an der Homberger Straße unterwegs / Zeugen gesucht

Moers - In der Zeit von Montag, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 08.10 Uhr, brachen Unbekannte fünf Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus an der Homberger Straße auf.

Zu dem Diebesgut der Einbrecher können noch keine Angaben gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw