Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Einbrecher auf der Flucht ...

Moers - Einbrecher auf der Flucht festgenommen

Moers - Am Sonntag (30.09.2018) gegen 21.10 Uhr hörten der 54-jährige Bewohner eines Hauses an der Kantstraße und sein 50-jähriger Gast ein Klirren im ersten Obergeschoss. Als man nachsah, was passiert war, stießen die Hausbewohner auf einen Unbekannten, der eine Fensterscheibe eingeschlagen hatte und so ins Haus gelangt war. Die beiden versuchten den Mann festzuhalten, woraufhin dieser durch das eingeschlagene Fenster türmte. Hierbei zog sich der 54-Jährige schwere Schnittverletzungen an den Glasscherben zu, die in einer Klinik stationär behandelt werden mussten. Der Täter flüchtete zunächst über den Balkon und mehrere Gärten in Richtung Röntgenstraße.

Kurze Zeit später nahmen die Beamten in einem nahegelegen Krankenhaus einen 40-jährigen Mann aus Wied (Rheinland-Pfalz) fest, der ebenfalls Schnittverletzungen aufwies und der im Verdacht steht, den Einbruch begangen zu haben.

Gegen den 40-Jährigen lag außerdem ein Haftbefehl in anderer Sache vor, so dass er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde und vorerst nicht mehr auf freiem Fuße weilt.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw