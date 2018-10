Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Einbrecher stehlen ...

Moers - Einbrecher stehlen Kleintransporter / Zeugen gesucht

Moers - Unbekannte brachen am Dienstag, in der Zeit von 02.30 Uhr bis 06.00 Uhr in eine Halle eines Bauunternehmens an der Grünbergstraße ein. Sie erbeuteten neben Werkzeug und Winterreifen u.a. auch den Fahrzeugschlüssel eines Kleintransporters. Das Fahrzeug (MO-SB 708), dass vor der Halle parkte, nahmen die Täter ebenfalls mit.

Im gleichen Zeitraum schlugen die Einbrecher in einer benachbarten Baufirma ebenfalls zu. Auch hier hatten sie es auf Werkzeug abgesehen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Moers, Tel.: 02841 / 1710.

