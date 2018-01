Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Einbrecher unterwegs / ...

Moers - Einbrecher unterwegs / Polizei sucht Zeugen

Moers - In der Zeit von Samstag, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 00.20 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe einer Wohnung an der Waldenburger Straße ein. In der Wohnung durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen. Sie stahlen unter anderem Bargeld.

Am Samstag, zwischen 17.00 Uhr und 23.00 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in ein Wohnhaus am Bruckschenweg ein. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03.15 Uhr hörte ein 28-jähriger Moerser das Klirren einer Scheibe eines Kiosks an der Kirschenallee. Er bemerkte zwei Einbrecher, die sich am Fenster zu schaffen machten. Als sich der 28-Jährige bemerkbar machte, flohen die Unbekannten in Richtung der Justus-von-Liebig-Schule.

Beschreibung eines Einbrechers:

Ca. 175 cm - 180 cm groß, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und eine schwarze Jogginghose.

An der Leuschnerstraße und der Käthe-Kollwitz-Straße scheiterten Einbrecher bei dem Versuch, gewaltsam in eine Wohnung und ein Reiheneckhaus einzudringen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

