Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Einbruch in eine Gaststätte ...

Moers - Einbruch in eine Gaststätte / Polizei sucht Zeugen

Moers - Am Mittwoch, zwischen 00.30 Uhr und 07.30 Uhr, drangen Einbrecher durch Zerschlagen einer Fensterscheibe in eine Gaststätte an der Römerstraße ein.

Sie durchwühlten Schränke und Schubladen und stahlen unter anderem Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw