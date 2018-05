Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Einbruch in Friedhofsgebäude

Moers - Einbruch in Friedhofsgebäude

Moers - In der Zeit von Freitag, 15.20 Uhr, bis Montag, 06.45 Uhr, drangen Unbekannte durch Einwerfen einer Scheibe in ein Gebäudes auf einem Friedhof an der Johann-Steegmann-Allee ein. Zuvor hatten sie ein Gitter von dem Fenster entfernt. Aus dem Gebäude stahlen sie zwei Laubgebläse, zwei Heckenscheren und eine Motorsäge.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw