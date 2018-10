Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Einbruch / Zeugen gesucht

Moers - Einbruch / Zeugen gesucht

Moers - Am Sonntag, in der Zeit von 12.40 Uhr bis 14.20 Uhr, brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte am Tirgrathsfeldweg ein. Sie erbeuteten eine Geldkassette.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Moers, Tel.: 02841 / 1710.

