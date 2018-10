Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Einbrüche / Zeugen gesucht

Moers - Einbrüche / Zeugen gesucht

Moers - Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstag, 21.00 Uhr, bis Donnerstag, 06.45 Uhr, in ein Sachverständigenbüro an der Carl-Peschken-Straße ein. Sie erbeuteten Bargeld.

Heute morgen kam es zu einem weiteren Einbruch. Gegen 02.00 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe der Eingangstür eines Wettbüros an der Zwickauer Straße ein und stahlen eine helle Aktentasche.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Moers, Tel.: 02841 / 1710.

