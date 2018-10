Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Einbrüche / Zeugen gesucht

Moers - Einbrüche / Zeugen gesucht

Moers - Unbekannte brachen am Donnerstag, in der Zeit von 00.30 Uhr bis 09.00 Uhr, in eine Pizzeria an der Römerstraße ein und stahlen Bargeld.

Weiterhin schlugen Einbrecher gestern am Hülskensweg zu. Zwischen 09.50 Uhr und 17.28 Uhr drangen sie vermutlich durch eine Hundeklappe in ein Haus ein, sperrten drei Hunde in der Küche ein und durchwühlten Schubladen nach Beute. Ob sie erfolgreich waren und etwas erbeuteten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 1710.

