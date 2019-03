Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Fahrzeug überschlug sich, ...

Moers - Fahrzeug überschlug sich, Fahrer leicht verletzt

Moers - Am Samstag, 23.03.2019, gegen 11:20 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Moers auf der Diergardstraße. Ein 78-jähriger Mann aus Moers befuhr mit seinem Pkw die Diergardstraße in Fahrtrichtung Filder Straße und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte frontal gegen einen dort geparkten Anhänger der sich an an einem ebenfalls dort geparkten Pkw befand. Durch den Aufprall überschlug sich der Pkw des 78-Jährigen und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der 78-Jährige konnte leicht verletzt aus dem Pkw geborgen werden und wurde zu einem Krankenhaus in Moers verbracht. Durch den Unfall entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 70.000,-Euro.

