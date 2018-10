Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Feuer in einem Firmengebäude

Moers - Feuer in einem Firmengebäude

Wesel - Am Dienstag, 16.10.2018, gegen 16:45 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Firmengebäude der Firma ASN Energy GmbH auf der Zechenstraße in Moers. In dem Firmengebäude waren unter anderem Akkumulatoren gelagert. An und in dem Gebäude entstand durch den Brand ein erheblicher Sachschaden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache dauern an. Menschenleben waren durch den Brand nicht in Gefahr.

