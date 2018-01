Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Fußgängerin schwerverletzt

Moers - Fußgängerin schwerverletzt

Moers - Am Montag gegen 18.00 Uhr überquerte eine 55 Jahre alte Frau aus Moers zu Fuß bei Grün die Römerstraße an dem Fußgängerüberweg Römerstraße / Essenberger Straße. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem PKW einer 67-jährigen Moerserin, die von der Essenberger Straße nach rechts auf die Römerstraße abgebog. Die 55-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass ein Rettungswagen sie in ein Krankenhaus brachte, in dem sie stationär verblieb. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

