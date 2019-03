Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Gartenlauben aufgebrochen / ...

Moers - Gartenlauben aufgebrochen / Zeugen gesucht

Moers - Unbekannte brachen in der Zeit von Montag, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 08.00 Uhr, in mehrere Gartenlauben in einer Kleingartenanlage an der Straße Am Schürmannshütt ein. Was die Unbekannten stahlen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 1710.

