Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Getränkemarktmitarbeiter ...

Moers - Getränkemarktmitarbeiter ausgeraubt

Moers - Ein 28-jähriger Mitarbeiter eines Getränkemarktes auf der Uerdinger Straße verließ nach Ladenschluss am Samstagabend gegen 21.25 Uhr das Ladenlokal durch die Hintertür. Kurze Zeit später kam eine unbekannte Person auf den Moerser zu, stieß ihn gegen die Wand und entwendete den Beutel mit den Tageseinnahmen. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung der Uerdinger Straße. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Moers, Tel.: 02841-1710 zu wenden.

