Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Handtaschenraub

Moers - Handtaschenraub

Moers - Am 26.02.2018 um 22:00 Uhr befand sich eine 72-jährige Frau aus Moers auf dem Weg zu ihrer Wohnanschrift, als sich ihr von hinten drei bis vier männliche Personen näherten. Im Vorbeilaufen in Höhe des EDEKA - Marktes an der Uerdinger Straße riss ihr dann eine der Personen die mitgeführte Handtasche vom Arm. Anschließend rannten die Personen über die Uerdinger Straße in Richtung der Xantener Straße davon. Eine Beschreibung konnte nicht abgegeben werden. Die Frau blieb unverletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, wenden sich Bitte unter der Telefonnummer 02841-1710 an die Polizei in Moers.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Leitstelle Telefon: 0281 / 107-1122 Fax: 0281 / 107-1130 E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw