Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Lkw stand in Vollbrand / ...

Moers - Lkw stand in Vollbrand / Zeugen gesucht

Moers - Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr geriet eine Sattelzugmaschine, die auf einem Betriebsgelände am Kohlenhucker Weg abgestellt war, aus ungeklärter Ursache in Vollbrand. Die Flammen beschädigten auch einen Auflieger des Fahrzeugs.

Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

