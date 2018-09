Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Nachtrag zu: Täter brechen ...

Moers - Nachtrag zu: Täter brechen mit Transporter in Juweliergeschäft

Moers - Der gelbe VW Transporter, mit dem zwei unbekannte Täter am Morgen in ein Juweliergeschäft in Moers gefahren sind, ist gefunden worden.

Gegen 14.00 Uhr konnten Beamte das Fahrzeug auf einem Gelände an der Seminarstraße Ecke Gabelsbergerstraße sicherstellen. Der Platz ist etwa drei Fahrminuten vom Juweliergeschäft entfernt. Nachbarn war der gelbe VW Transporter dort aufgefallen. Das Auto soll dort bereits seit etwa zwei Wochen gestanden haben, aber auch immer wieder mal weg gewesen sein.

Wer Hinweise zu den Täter geben kann oder etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Moers: Tel.: 02841 / 171-0.

