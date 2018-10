Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Navigationsgeräte, ...

Moers - Navigationsgeräte, Lenkräder und Handy gestohlen / Zeugen gesucht

Moers - In der Zeit von Samstag, 13.00 Uhr, bis Sonntag, 15.30 Uhr, schlugen Unbekannte an drei Autos, die an der Baerler Straße, Bethanienstraße und am Nordring parkten, die Fensterscheiben ein. Gestohlen wurde dabei unter anderem ein Handy.

Auch in Moers-Kapellen schlugen Diebe an der Albert-Schweitzer-Straße und Bendmannstraße in der Zeit von Donnerstag, 13.30 Uhr, bis Samstag, 12.00 Uhr, die Fensterscheiben zweier geparkter Autos ein. Hier stahlen die Diebe die eingebauten Navis und ein Lenkrad.

In der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr, bis Samstag, 08.00 Uhr, schlugen Diebe an der Dorsterfeldstraße an zwei geparkten Pkw die Seitenscheiben ein und stahlen die Lenkräder.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

