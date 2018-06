Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Pkw gegen Radfahrerin - ...

Moers - Pkw gegen Radfahrerin - 10-Jährige schwerverletzt

Moers - Am Montag, den 11.06.2018, gegen 15.10 Uhr, befuhr eine 79-jährige Frau aus Duisburg mit ihrem Pkw die Römerstraße von Moers kommend in Richtung Duisburg, als in Höhe einer Querungshilfe im Bereich Römerstraße / Hochemmericher Straße unvermittelt eine 10-jährige Radfahrerin aus Moers auf die Fahrbahn fuhr. Sie war zuvor parallel zur Autofahrerin auf dem Geh-/Radweg unterwegs. Die Pkw-Fahrerin konnte, trotz sofort eingeleiteter Bremsung, einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Kind wurde schwerverletzt und durch Rettungskräfte versorgt und einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Es besteht keine Lebensgefahr. Am Pkw entstand geringer Sachschaden Durch die Verkehrsunfallaufnahme kam es erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

