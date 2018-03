Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Pkw prallte gegen ...

Moers - Pkw prallte gegen abgestellte Fahrzeuge

Moers - Samstag gegen 13:50 Uhr befuhr eine 56-jährige Frau aus Moers mit ihrem PKW die Römerstraße in Fahrtrichtung Duisburg. In Höhe der Hausnummer 628 stieß sie aus bislang unbekannter Ursache gegen einen am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW. Durch den Aufprall wurde der Pkw gegen einen davor stehenden Anhänger geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die 56-Jährige wurde leicht verletzt.

