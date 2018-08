Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Polizei sucht gelben Fiat Panda

Moers - Polizei sucht gelben Fiat Panda

Moers - Die Polizei sucht den Fahrer eines gelben Fiat Panda, der gestern gegen 14.20 Uhr ein Auto an der Straße am Pusenhof beschädigt hat.

Der bisher unbekannte Täter war auf einem Parkplatz mit seinem Wagen beim Ausparken an den silberfarbenen Ford Fiesta einer Frau gestoßen. Ein Zeuge hatte ein "knarzendes" Geräusch gehört. Anschließend ist der gelbe Fiat Panda in Richtung der Straße Am Meerholz weggefahren.

Am Auto der geschädigten Autofahrerin konnte die Polizei Kratzspuren feststellen und Beschädigungen am rechten hinteren Radkasten und an der Stoßstange.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

