Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Polizei sucht mit Foto nach ...

Moers - Polizei sucht mit Foto nach vermeintlichem Dieb / zeugen gesucht

Moers - Bereits am 22. März kam es in der Moerser Innenstadt in einem Geschäft an der Homberger Straße zu einem Diebstahl.

In der Zeit von 17.40 Uhr bis 18.05 Uhr entwendete ein Unbekannter ein Vorführgerät von einem Ständer. Hierbei handelte es sich um ein silberfarbenes Smartphone der Marke Iphone X.

Der unbekannte Dieb ist während der Tat gefilmt worden. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Mannes führten, veröffentlichen die Kriminalpolizei jetzt Fotos des Verdächtigen.

Wer kann Hinweise auf den Unbekannten geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -