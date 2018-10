Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Räuberischer Diebstahl in ...

Moers - Räuberischer Diebstahl in einem Textilgeschäft

Wesel - Am Freitag, 26.10.2018, gegen 19.00 Uhr kam es in Moers auf der Steinstraße in einem Textilgeschäft zu einem räuberischen Diebstahl. Eine 33-jährige Frau aus Moers entwendete Wertgegenstände aus einem Textilgeschäft. Als sie durch Mitarbeiter des Geschäftes angesprochen wurde flüchtete sie. Bei der Flucht schlug sie einer schwangeren Mitarbeiterin in den Bauch. Durch Passanten konnte die Frau festgehalten werden. Die 33-Jährige konnte durch eintreffende Polizeibeamte festgenommen werden.

