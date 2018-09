Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Raub auf Kiosk

Moers - Raub auf Kiosk

Wesel - Am Freitag, 21.09.2018, gegen 20.10 Uhr, stellten sich fünf bislang unbekannte Personen vor den Nebeneingang eines Kiosks auf der Westerbruchstraße und klopften an die Tür. Die 48jährige Verkäuferin öffnete die verschlossene Tür und wurde von einer Person in den Verkaufsraum gedrängt. Dabei hielt der Täter ihr den Mund zu. Als er sich abwandte um in den Verkaufsraum zu gelangen, flüchtete die Verkäuferin nach draußen und rief dabei um Hilfe. Die vier Personen, die draußen gewartet hatten, entfernten sich daraufhin vom Kiosk. Der Täter entwendete aus dem Verkaufsraum einige Schachteln Zigaretten und Bargeld aus der Kasse. Alle Personen liefen dann in Richtung Römerstraße. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Personen wurden wie folgt beschrieben: Alle waren mit weißen Kunststoffmasken maskiert und hatten Kapuzen über den Kopf gezogen. Es handelte sich um männliche Jugendliche, zwischen 170 cm und 185 cm groß, die alle gebrochenes Deutsch mit Akzent sprachen. Der Täter, der die Gegenstände aus dem Verkaufsraum entwendete, trug schwarze Handschuhe.

