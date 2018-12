Kreispolizeibehörde Wesel / Moers -Raub auf offener Straße - ...

Moers -Raub auf offener Straße - Polizei sucht Zeugen

Wesel - Am Montag, 03.12.2018, gegen 19:05 Uhr, kam es in Moers im Bereich des Hanns-Albeck-Platzes zu einem Raub. Eine 57-jährige Frau aus Moers ging zu Fuß auf dem dortigen Wall in Richtung Südring als sie plötzlich von hinten angesprungen wurde und zu Boden fiel. Auf dem Boden wurde sie von bislang unbekannten Tätern niedergedrückt und festgehalten. Die von ihr mitgeführten Taschen, eine blaue Stofftasche und eine schwarze Damenhandtasche, wurden von den Tätern geraubt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Geschädigte gab an, dass es sich bei den Tätern um fünf bis sechs Jugendliche handelte die ihrer Meinung nach noch im Kindesalter waren. Weitere Beschreibungen waren ihr nicht möglich. Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer kann sachdienliche Angaben zu den Tätern machen oder hat eine solche Personengruppe gesehen. Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter der Rufnummer: 0281-1710 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Poststelle Telefon: 0281 / 107-1122 Fax: 0281 / 107-1130 E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw