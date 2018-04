Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Schwerer Verkehrsunfall auf ...

Moers - Schwerer Verkehrsunfall auf der Düsseldorfer Straße

Moers - Am Dienstag gegen 16.45 Uhr befuhr ein 81-jähriger Duisburger mit einem Pkw die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Duisburg. Im Einmündungsbereich Düsseldorfer Straße / Römerstraße beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem 42-jährigen Moerser Autofahrer, der in Richtung Moers unterwegs war.

Der Duisburger und eine 76-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Duisburg, verletzten sich so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden mussten, in dem die 76-Jährige stationär verblieb.

Der entgegenkommende Moerser erlitt leichte Verletzungen, eine 40-jährige Beifahrerin aus Moers verletzte sich so schwer, dass ein Rettungswagen sie in ein Krankenhaus brachte, in dem sie stationär verblieb.

Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen mit erheblichen Beschädigungen geborgen werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Düsseldorfer Straße.

