Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Schwerer Verkehrsunfall mit ...

Moers - Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Moers - Am Mittwoch, den 05.12.2018, gegen 14:30 Uhr ereignete sich auf der Rheinberger Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Moers befuhr die Rheinberger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Vor ihr fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Moers. Im Pkw befand sich eine 19-jährige, schwangere Beifahrerin. Verkehrsbedingt musste der 22-Jährige seinen Pkw zwischen der Rathausallee und der Kampstraße abbremsen. Diesen Vorgang bemerkte die 27-Jährige zu spät und versuchte, um eine Kollision zu vermeiden, über die Gegenfahrbahn auszuweichen. Auf der Gegenfahrbahn kam ihr jedoch eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Moers entgegen, die die Rheinberger Straße stadtauswärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls prallte der Pkw der 27-Jährigen auch noch gegen den Pkw des 22-Jährigen. Hierdurch wurde die 19-jährige Beifahrerin aus Duisburg sowie die 27-Jährige leicht verletzt. Die 56-jährige Pkw-Fahrerin erlitt durch den Unfall schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zwei Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer von circa zwei Stunden musste die Rheinberger Straße in beide Fahrtrichtungen für die Unfallaufnahme gesperrt werden.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Leitstelle Telefon: 0281 / 107-1122 Fax: 0281 / 107-1130 E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw