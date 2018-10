Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Sprengung eines Geldautomaten

Moers - Sprengung eines Geldautomaten

Moers - Am 14.10.2018 um 02:12 Uhr kam es in Moers an der Franz-Haniel-Straße 81 zur Sprengung eines freistehenden Geldautomaten. Vom Tatort flüchteten zwei vermummte Personen in einem roten VW Golf V mit Duisburger Kennzeichen in Fahrtrichtung Duisburg-Homberg. Die beiden Personen waren zwischen 170 und 180 cm groß, schlank und bekleidet mit Jeanshosen sowie Kapuzenpullovern in grau und schwarz. Inwieweit Geld aus dem Automaten entwendet werden konnte, steht bisher nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Moers unter der Telefonnummer 02841-1710.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Leitstelle Telefon: 0281 / 107-1120 Fax: 0281 / 107-1130 E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw