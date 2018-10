Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Straßenraub in Moers -Täter ...

Moers - Straßenraub in Moers -Täter konnten festgenommen werden-

Wesel - Am Dienstag, 16.10.2018, gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Raub in Moers auf der Homberger Straße. Ein 20-jähriger Mann aus Wesel der im Bereich der Unterführung der Homberger Straße mit Malerarbeiten beschäftigt war, wurde von zwei jungen Männern angesprochen und nach Wertgegenständen gefragt. Als der 20-Jährige auf Nachfrage sein Handy zeigte, erhielt er Schläge gegen den Kopf und sein Handy wurde ihm weggenommen. Durch Zeugen konnten die Täter verfolgt und die Polizei informiert werden. Die Täter, ein 17-jähriger Jugendlicher aus Moers und ein 22-jähriger Mann aus Rheinberg, konnten durch Einsatzkräfte der Polizei festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

