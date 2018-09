Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Unbekannte drangen in ...

Moers - Unbekannte drangen in Kellerräume ein / Zeugen gesucht

Moers - Am Mittwoch, zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr, brachen Unbekannte drei Keller in einem Mehrfamilienhaus an der Greefstraße auf.

In einem weiteren Fall gelangten die Einbrecher nicht in den Keller.

Über die Beute der Unbekannten kann noch nichts gesagt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

