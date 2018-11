Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Unbekannte zerstachen ...

Moers - Unbekannte zerstachen Reifen / Polizei sucht Zeugen

Moers - In der Zeit von Dienstag, 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 07.45 Uhr, zerstachen Unbekannte an 82 Autos, die auf dem Gelände eines Autohauses an der Straße Am Schürmannshütt parkten, die Reifen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

