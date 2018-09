Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Unbekannter Exhibitionist ...

Moers - Unbekannter Exhibitionist an einer Bushaltestelle / Weitere Zeugen gesucht

Moers - Am Sonntagnachmittag gegen 15.10 Uhr zeigte sich an einer Bushaltestelle an der Bismarckstraße ein Unbekannter einer 20-jährigen und einer 63-jährigen Frau aus Moers in schamverletzender Weise.

Beschreibung des Unbekannten:

Ca. 170 cm groß, ca. 40 Jahre alt, dunkle, lange Haare, längerer Bart. Der Mann trug ein schwarzes Kapuzensweatshirt, ein weißes T-Shirt und eine graue Hose. Insgesamt wirkte er ungepflegt. Der Exhibitionist flüchtete zu Fuß in Richtung Römerstraße.

Zuvor fiel der Mann an der Bushaltestelle bereits auf, als er mehrere Personen anpöbelte. Zu diesem Zeitpunkt führte der Unbekannte ein schwarzes Mountainbike mit.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

