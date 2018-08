Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Unfall

Moers - Unfall

Moers - Eine 31-jährige Moerserin befuhr heute morgen gegen 08.15 Uhr in einem Peugeot die Asternstraße. An der Einmündung Rheinstraße stieß sie mit einem 80-jährigen Radfahrer aus Moers zusammen, der auf dem Radweg der Rheinstraße in Richtung Krefeld unterwegs war und die Asternstraße querte. Hierbei erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

