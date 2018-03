Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Verkehrsunfall mit ...

Moers - Verkehrsunfall mit Verletzten/LKW fährt in Lärmschutzwand

Moers - Am 16.03.2018 um 09:07 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Tönnisvorst mit seinem LKW die Düsseldorfer Straße in Moers in Fahrtrichtung Duisburg. In Höhe des Kreisverkehrs "Düsseldorfer Straße/Martin Luther-Ring" verlor der LKW-Fahrer auf Grund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr geradeaus durch den Kreisverkehr und kollidierte mit der dortigen Lärmschutzwand. Der LKW-Fahrer sowie sein 36-jähriger Beifahrer aus Grefrath wurden in örtliche Krankenhäuser eingeliefert. Beide verblieben dort stationär. Der Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt. Die Düsseldorfer Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

