Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Verkehrsunfall mit drei ...

Moers - Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Moers - Am Dienstag, den 21.08.2018, gegen 20.30 Uhr, befuhr eine 62-jährige Frau aus Duisburg in ihrem Pkw die Düsseldorfer Straße stadtauswärts. Beim Abbiegen nach links in die Römerstraße übersah sie eine entgegenkommende 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Moers, die die Düsseldorfer Str. in Fahrtrichtung Moers befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Durch den Unfall wurden die beiden Fahrerinnen, sowie der 15-jährige Sohn der Frau aus Duisburg leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Düsseldorfer Straße zeitweilig voll gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 EUR

