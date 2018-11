Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Verkehrsunfall mit sechs ...

Moers - Verkehrsunfall mit sechs Verletzten

Wesel - Am 17.11.2018, 22.30 Uhr, kam es auf der Kreuzung Römerstraße/Homberger Straße vermutlich infolge eines Rotlichtverstoßes zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den Pkw eines 42jährigen Mannes aus Köln und eines 24jährigen Mannes aus Duisburg. Durch den Unfall wurden die beiden Fahrzeugführer sowie vier weitere Insassen der Pkw leicht verletzt. Alle Personen wurden mittels Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle durch Polizeibeamte geregelt.

