Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Verkehrsunfall mit zwei ...

Moers - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Wesel - Am Samstag, 24.11.2018, gegen 10:30 Uhr kam es in Moers auf der Venloer Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 53-jähriger Mann aus Moers befuhr mit seinem Pkw die Steinbrücken Straße und wollte die Venloer Straße in Fahrtrichtung Parsickstraße überqueren. Dabei übersah dieser einen von rechts kommenden 52-jährigen Mann aus Moers, der mit seinem Pkw die Venloer Straße in Fahrtrichtung Hülsdonker Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Männer wurden hierbei leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

