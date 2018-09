Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Verkehrsunfall zwischen Lkw ...

Moers - Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw - zwei Schwerverletzte

Moers - Am Samstag, den 08.09.2018, gegen 11.05 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem verdächtigen Pkw, bei dem aufgrund der Fahrweise der Verdacht auf Trunkenheit im Straßenverkehr bestand. Dabei befuhr der Pkw die Rheinbegrer Str. aus Richtung Rheinberg kommend in Fahrtrichtung Moers. Eine Streifenwagenbesatzung konnte kurz darauf im Rahmen der Fahndung das Fahrzeug auf der Rheinberger Str. in Höhe der Anschlusstelle A42 wartend an einer rotlichtzeigenden Ampel feststellen. Als der Streifenwagen gewendet und das Blauchlicht eingeschaltet wurde, fuhr der Pkw-Fahrer trotz Rotlicht über die Kreuzung weiter in Richtung Moers. An der nachfolgenden Lichtzeichen anlage Rheinberger Str. / Verbandsstr. missachtet der Fahrer erneut das Rotlicht und verunfallte anschließend im Kreuzungsbereich mit einem Lkw eines 50-jährigen Mannes aus Schermbeck, der die Verbandsstraße aus Richtung Baerl kommend in Fahrrichtung Repelen befuhr. Die beiden Fahrzeugführer wurden beide schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Der 23-jährige Pkw-Fahrer aus Moers stand erheblich unter Einfluss alkoholischer Getränke, so dass ihm im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Ein im Pkw befindlicher 22-järhiger Mitfahrer aus Rheinberg blieb unverletzt. Durch den Unfall und die anschließende Unfallaufnahme kam es bis gegen 14.45 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

