Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Wohnungseinbrecher ...

Moers - Wohnungseinbrecher flüchteten nach Tatentdeckung

Moers - Am 25.03.2018 um 04:42 Uhr flüchteten zwei männliche Personen aus einem Reihenhaus an der Holderberger Straße in Moers. Sie hatten zuvor ein Fenster am Haus aufgehebelt, gelangten hierüber ins Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Hierbei wurden sie durch den zurückkehrenden Hauseigentümer überrascht. Sie flüchteten daraufhin aus dem Haus in Richtung Holderberger Straße. Beide wurden kurzfristig verfolgt, auf der Holderberger Straße in Höhe des dortigen Kindergarten aber aus den Augen verloren. Eine Fahndung nach den Tätern unter Einbeziehung eines Hubschraubers verlief erfolglos. Die Täter waren ca. 185 bis 190 cm groß, etwa 25 bis 30 Jahre alt, hatten schlanke, sportliche Figuren, waren bekleidet mit dunklen Kapuzenjacken, schwarzen Trainingshosen und hatten schwarze Tücher ins Gesicht gezogen. Die Täter sprachen mit russischem oder polnischem Akzent. Zumindest einer der Täter trug schwarze Handschuhe. Unmittelbar nach der Verfolgung der Täter entfernte sich ein silberner PKW mit Kölner oder Krefelder Kennzeichen von der Holderberger Straße in Richtung Moers. Inwieweit hier ein Tatzusammenhang besteht, ist bisher nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02841-1710 bei der Polizei in Moers zu melden.

