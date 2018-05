Kreispolizeibehörde Wesel / Neukirchen-Vluyn - Alleinunfall ...

Neukirchen-Vluyn - Alleinunfall eines Motorradfahrer - Alkohol im Spiel

Neukirchen-Vluyn - Am Dienstag, den 22.05.2018, gegen 14.45 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Niederrheinallee. Bei einem Abbiegemanöver kam er zu Fall, wobei er sich leicht verletzte. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte bei dem Verunfallten Alkoholgeruch festgestellt werden, so dass dem Mann im Anschluss an die Unfallaufnahme eine Blutprobe entnommen wurde.

