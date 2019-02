Kreispolizeibehörde Wesel / Neukirchen-Vluyn - Einbrecher ...

Neukirchen-Vluyn - Einbrecher stahlen Tresor / Polizei sucht Zeugen

Neukirchen-Vluyn - In der Zeit von Donnerstag, 15.30 Uhr, bis Freitag, 17.40 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Honigshuck ein.

Aus dem Haus stahlen die Unbekannten einen Tresor, in dem sich Schusswaffen und Munition befanden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

