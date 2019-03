Kreispolizeibehörde Wesel / Neukirchen-Vluyn - Mikrowelle brannte

Neukirchen-Vluyn - Mikrowelle brannte

Neukirchen-Vluyn - Am Sonntagmorgen gegen 08.40 Uhr brannte eine Mikrowelle in einer Wohnung an der Straße Vluyner Südring.

Zwei Mitbewohner in dem Mehrfamilienhaus hörten einen Brandmeldealarm aus der Wohnung der 96-Jährigen, betraten diese und begannen das Feuer zu löschen.

Die alarmierte Feuerwehr schloß die Löscharbeiten ab.

Die 96-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden, beide Helfer erlitten leichte Verletzungen.

