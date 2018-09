Kreispolizeibehörde Wesel / Neukirchen-Vluyn - Motorradfahrerin ...

Neukirchen-Vluyn - Motorradfahrerin schwer verletzt -

Neukirchen-Vluyn - Sonntag gegen 18:05 Uhr befuhr eine 41-jährige Frau aus Duisburg mit einem Motorrad die Geldernsche Straße in Fahrtrichtung Rayen. In einer langgezogenen Linkskurve verlor sie nach einem Überholvorgang die Kontrolle über ihr Kraftrad und fuhr in den rechtsseitig gelegenen Grünstreifen. Dort kam sie zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine Duisburger Klinik. Lebensgefahr besteht nicht

