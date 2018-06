Kreispolizeibehörde Wesel / Neukirchen-Vluyn - Polizei sucht ...

Neukirchen-Vluyn - Polizei sucht Autofahrer und weitere Zeugen

Neukirchen-Vluyn - Eine 14-jährige Jugendliche aus Neukirchen-Vluyn befuhr am Donnerstag um 07.30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Hartfeldstraße in Fahrtrichtung Bendschenweg. Als sie in Höhe der Einmündung Stettiner Straße war, beabsichtigte ein Autofahrer aus dieser auf die Hartfeldstraße abzubiegen. Der Fahrer des PKW bremste ab, um einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin zu vermeiden. Ebenso bremste die Radfahrerin ab, geriet hierbei gegen den Gehweg und stürzte.

Sie verletzte sich leicht, setzte aber ebenso wie der PKW-Fahrer ihre Fahrt fort. Erst nach Schulende meldete sie den Unfall.

Die Polizei bittet nun den Autofahrer sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 30920, zu melden.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw